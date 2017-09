Gros changement ce lundi soir sur France2: Anne-Sophie Lapix s'installe dans le fauteuil de David Pujadas!

On ne parle pas encore d’un cadeau empoisonné mais qu’elle le veuille ou non, la nouvelle présentatrice verra ses prestations analysées à la loupe. Un défi à relever dans un contexte tendu. Il se dit que l’éviction de Pujadas a été mal ressentie par la rédaction de France 2 et que celle qu’on surnomme déjà « ASL » est perçue par certains comme illégitime.

L’ex-présentatrice de «C à vous» sur France 5 sait qu’elle est attendue au tournant.