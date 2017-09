Emmanuel Macron a appelé ce dimanche la communauté internationale à réagir «avec la plus grande fermeté», après le nouvel essai nucléaire nord-coréen, qui porte «atteinte à la paix et à la sécurité». Les réactions de par le monde sont unanimes.

«Le président de la République, Emmanuel Macron, condamne avec la plus grande vigueur le nouvel essai nucléaire effectué cette nuit par la Corée du Nord, qui fait suite à une série d’essais de missiles balistiques confirmant la volonté répétée de Pyongyang de porter atteinte à la paix et la sécurité internationales», a indiqué la présidence française dans un communiqué.

«Le président de la République appelle les membres du Conseil de sécurité des Nations unies à réagir rapidement à cette nouvelle violation par la Corée du Nord du droit international (...). Il souhaite également une réaction unie et claire de l’Union européenne», a-t-elle ajouté.

«La communauté internationale doit traiter cette nouvelle provocation avec la plus grande fermeté, afin d’amener la Corée du Nord à reprendre sans condition la voie du dialogue et à procéder au démantèlement complet, vérifiable et irréversible de ses programmes nucléaires et balistiques», selon le communiqué.

Réactions unanimes dans le monde entier

Cet essai nucléaire a également été vivement condamné par la Russie et la Corée du Sud, mais aussi par Pékin, principal allié de la Corée du Nord.

La Chine a ainsi «condamné vigoureusement» le nouvel essai nucléaire effectué dimanche par la Corée du Nord, tout en exhortant Pyongyang à «cesser d’aggraver la situation» avec des «gestes qui ne servent pas ses intérêts». La Corée du Nord «a ignoré l’opposition générale de la communauté internationale et effectué un nouveau test nucléaire. Le gouvernement chinois exprime son opposition résolue et condamne vigoureusement» cette action, a indiqué dans un communiqué le ministère chinois des Affaires étrangères.

Le président sud-coréen Moon Jae-In a quant à lui demandé «la punition la plus forte» contre la Corée du Nord, y compris de nouvelles sanctions de l’ONU. M. Moon a demandé «toutes les mesures diplomatiques, et notamment des sanctions au Conseil de sécurité de l’ONU pour isoler complètement la Corée du Nord», a déclaré le conseiller du président Chung Eui-Yong après une réunion d’urgence du Conseil de sécurité nationale.

La Russie a estimé que le nouvel essai nucléaire nord-coréen «mérite la plus forte condamnation» tout en lançant un appel au calme. «Cette dernière manifestation par Pyongyang de mépris pour les exigences des résolutions en la matière du Conseil de sécurité de l’ONU et les normes du droit international mérite la plus forte condamnation», selon un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères. Le texte ajoute qu’«il est impératif de rester calme et s’abstenir de toute action qui conduirait à une nouvelle escalade».

Quant à l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), elle a déclaré que cet essai nucléaire était un acte «extrêmement regrettable» effectué «au mépris complet» des exigences internationales.