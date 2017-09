Donald Trump avec les rescapés de la tempête Harvey à Houston

Accompagné de sa femme Melania, casquette «TEXAS» vissée sur la tête et chaussures de sport aux pieds, il a passé près de 45 minutes dans un centre de conférence de la ville aménagé pour accueillir des milliers de personnes ayant fui leur maison face à la montée des eaux.

Très à l’aise et tout sourire, le président septuagénaire, huit fois grand-père, s’est longuement assis pour discuter et jouer avec des enfants autour d’une table basse, avant de participer à une distribution de repas (hot-dog et chips).

TEXAS: We are with you today, we are with you tomorrow, and we will be with you EVERY SINGLE DAY AFTER, to restore, recover, and REBUILD! pic.twitter.com/p1Fh8jmmFA