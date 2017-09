Touché à l'entraînement, Vincent Kompany est incertain pour le match contre la Grèce

Vincent Kompany devra peut-être faire l’impasse sur le match de dimanche en Grèce (20h45 à Athènes), décisif pour la qualification pour le Mondial 2018 en Russie. Le sélectionneur national Roberto Martinez a confirmé en conférence de presse qu’il n’était pas à 100 %. « Je ne prendrai pas de risque avec Kompany ou un autre joueur. Nous avons une responsabilité, nous avons besoin de joueurs à 100 %. »

« Il a reçu un coup (NDLR : à la jambe) contre Gibraltar. Il ne s’est pas entraîné aujourd’hui. On verra demain comme il se sent mais ce n’est pas trop grave », a déclaré le Catalan.

En cas de forfait, « Ciman, Vermaelen, Dendoncker peuvent remplacer Kompany. Un droitier ? Pas nécessairement ».

Vincent Kompany (knock) is uncertain for Greece-Belgium. Eden Hazard has recovered well - also his ankle. #mcfc #cfc pic.twitter.com/2ZY3aSMtQe