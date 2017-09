Deux victimes de la bagarre ont été emmenées à l’hôpital, cette nuit, vers 4h du matin. Mais les auteurs n’ont pas encore pu être identifiés. Il n’y a pas eu d’interpellation ni de témoin qui permet d’identifier les auteurs. Pas d’images de vidéosurveillance non plus. « On ne sait rien dire sur ces faits sauf si des témoins se manifestent dans les prochaines heures », commente le parquet de Mons. Les victimes n'ont pas encore pu être auditionnées. La police est à la recherche d’éventuels témoins afin d’identifier les auteurs.