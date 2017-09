Mémorial Van Damme: soirée très décevante pour les Belges!

Dure soirée pour les athlètes belges...

Nafi Thiam s’est classée quatrième du concours de la hauteur, vendredi, lors du 41e Memorial Van Damme à Bruxelles. La victoire est revenue à la championne du monde, Mariya Lasitskene. La Russe a sauté 2m02 et remporté la finale ainsi que le chèque de 50.000 dollars qui va avec. Lasitskene a devancé l’Ukrainienne Yuliya Levchenko (1m94), vice-championne du monde, et la Tchèque Michaela Hruba (1m88).

Sur 400, les trois frères Borlée ont échoué au pied du podium. Dylan a terminé 4e, Jonathan 5e et Kevin 6e.

Philip Milanov s’est lui classé 4e du concours du lancement du poids du Mémorial Van Damme, vendredi, avec un lancer à 64m76. Le concours a été remporté par le Lituanien Andrius Gudzius, champion du monde (68m12). Milanov tire un bilan satisfaisant de sa saison et pense déjà à l’Euro de Berlin en 2018.

Dylan Borlée: « Mauvais chronos mais beaucoup de plaisir avec le public »

Dylan a été le premier des frères Borlée à franchir l’arrivée du 400 mètres du Mémorial Van Damme (4e). Les conditions de courses étaient froides et expliquent, avec la fatigue, les chronos moyens. « Je termine devant mes deux frères mais les chronos ne sont pas à la hauteur », a indiqué Dylan Borlée, 4e du 400 mètres du Mémorial Van Damme en 46.42. « Il faisait très froid mais, le plus important était de prendre du plaisir. J’adore cette adrénaline que le public belge me donne, je le remercie de nous supporter. Nous allons continuer à travailler dur pour progresser et continuer à prendre du plaisir. L’heure est enfin aux vacances. Nous allons décompresser, arrêter de penser à l’athlétisme, penser aux amis et à la famille, faire d’autres sports. La saison a été longue et frustrante. Nous avons mis du temps à nous mettre en route, nous avons commis des erreurs dans la préparation. Il faudra mieux organiser cela l’an prochain. »

Jonathan Borlée s’est classé, quant à lui, 5e du 400 mètres bruxellois en 46.44, au terme d’un course difficile. « Ce ne fut pas évident, je n’avais pas d’énergie. Je me sentais fatigué avant la course et je n’ai jamais trouvé l’énergie pour terminer correctement. Mais nous voulions courir au Mémorial Van Damme, pour le public, sans cela j’aurais déjà arrêté ma saison depuis un petit temps. » Un sentiment partagé par son frère Kevin, 6e en 46.96. « Je pense que ce fut la course de trop, si je considère uniquement l’aspect sportif. Mais le Van Damme et le soutien du public sont importants, ça fait énormément plaisir. Je ne regrette donc pas de m’être aligné, même fatigué. Je voulais rendre au public ce qu’il nous donne toute la saison, je lui ai même donné mes spikes! Je vais désormais oublier un peu l’athlétisme et me reposer, recharger les batteries pour la saison prochaine. »

Les principaux résultats

- MESSIEURS -

. 100 m:

1. Yohan Blake (Jam) 10.02

2. Mike Rodgers (USA) 10.09

3. Julian Forte (Jam) 10.12

4. Asafa Powell (Jam) 10.18

5. Isiah Young (USA) 10.22

6. James Dasaolu (G-B) 10.24

7. Harry Aikines-Aryeetey (G-B) 10.27

8. Kim Collins (Skn) 10.50

. 200 m:

1. Noah Lyles (USA) 20.00

2. Ameer Webb (USA) 20.01

3. Ramil Quliyev (Aze) 20.02

4. Aaron Brown (Can) 20.17

5. Christophe Lemaitre (Fra) 20.21

6. Zharnel Hughes (AGU) 20.27

7. Nethaneel Mitchell-Blake (G-B) 20.33

8. Rasheed Dwyer (Jam) 20.67

. 400 m:

1. Luguelín Santos (Rdo) 45.67

2. Rabah Yousif (G-B) 46.10

3. Martyn Rooney (G-B) 46.29

4. Dylan Borlée (Bel) 46.42

5. Jonathan Borlée (Bel) 46.44

6. Kévin Borlée (Bel) 46.96

7. Patrick Schneider (All) 47.20

8. Teddy Venel (Fra) 47.22

. 800 m:

1. Nijel Amos (Bot) 1:44.53

2. Marcin Lewandowski (Pol) 1:44.77

3. Adam Kszczot (Pol) 1:44.84

4. Kipyegon Bett (Ken) 1:45.21

5. Ferguson Rotich Cheruiyot (Ken) 1:45.25

6. Alfred Kipketer (Ken) 1:46.27

7. Elliot Giles (G-B) 1:47.03

8. Asbel Kiprop (Ken) 1:49.85

. 1500 m:

1. Elijah Motonei Manangoi (Ken) 3:38.97

2. Mahiedine Mekhissi-Benabbad (Fra) 3:39.42

3. Jordan Williamsz (Aus) 3:40.03

4. Adel Mechaal (Esp) 3:40.43

5. Jamal Hairane (Qat) 3:40.58

6. Vincent Letting (Ken) 3:41.15

++ 7. Isaac Kipruto Kimeli (Bel) 3:41.45

8. Adam Clarke (G-B) 3:41.72

9. Ali Hamdi (Bel) 3:41.45

10. Tarik Moukrine (Bel) 3:44.11

. 110 m haies:

1. Sergey Shubenkov (Rus) 13.14

2. Orlando Ortega (Cub) 13.17

3. Aries Merritt (USA) 13.20

4. Devon Allen (USA) 13.24

5. Ronald Levy (Jam) 13.41

6. Garfield Darien (Fra) 13.42

7. Milan Trajkovic (Chy) 13.47

8. Shane Brathwaite (Bar) 13.49

. 3000 m steeple:

1. Conseslus Kipruto (Ken) 8:04.73

2. Soufiane Elbakkali (Mar) 8:04.83

3. Evan Jager (USA) 8:11.71

4. Stanley Kipkoech Kebenei (USA) 8:11.93

5. Nicholas Kiptonui Bett (Ken) 8:12.20

6. Benjamin Kigen (Ken) 8:13.06

7. Amos Kirui (Ken) 8:18.32

8. Yemane Haileselassie (Ery) 8:19.19

. Triple saut:

1. Christian Taylor (USA) 17,49 m

2. Will Claye (USA) 17,35

3. Pedro Pichardo (Cub) 17,32

4. Troy Doris (USA) 16,64

5. Alexis Copello (Cub) 16,55

6. Chris Benard (USA) 16,37

7. Jean-Marc Pontvianne (Fra) 16,36

8. Omar Craddock (USA) 15,89

. Disque:

1. Andrius Gudzius (Lit) 68,16 m

2. Fedrick Dacres (Jam) 66,31

3. Piotr Malachowski (Pol) 65,73

++ 4. Philip Milanov (Bel) 64,76

5. Christoph Harting (All) 64,55

6. Robert Urbanek (Pol) 64,20

7. Daniel Stahl (Suè) 64,18

8. Robert Harting (All) 63,96

- DAMES -

. 100 m:

1. Elaine Thompson (Jam) 10.92

2. Marie-Josee Ta Lou (C-I) 10.93

3. Blessing Okagbare (Nga) 11.07

4. Michelle-Lee Ahye (Tri) 11.07

5. Tianna Bartoletta (USA) 11.14

6. Morolake Akinosun (USA) 11.15

7. Jura Levy (Jam) 11.17

8. Christania Williams (Jam) 11.35

. 400 m:

1. Shaunae Miller (Bah) 49.46

2. Salwa Eid Naser (Bhr) 49.88

3. Courtney Okolo (USA) 50.91

4. Natasha Hastings (USA) 50.98

5. Shericka Jackson (Jam) 51.16

6. Novlene Williams-Mills (Jam) 51.27

7. Stephenie Ann McPherson (Jam) 51.72

8. Lydia Jele (Bot) 53.11

. 1500 m:

1. Faith Chepngetich Kipyegon (Ken) 3:57.04

2. Sifan Hassan (P-B) 3:57.22

3. Winny Chebet (Ken) 4:00.18

4. Gudaf Tsegay (Eth) 4:00.36

5. Merat Bahta Ogbagaber (Ery) 4:00.49

6. Jennifer Simpson (USA) 4:00.70

7. Laura Weightman (G-B) 4:00.71

8. Angelika Cichocka (Pol) 4:02.77

.5000 m:

1. Hellen Onsando Obiri (Ken) 14:25.88

2. Caroline Chepkoech Kipkirui (Ken) 14:27.55

3. Senbere Teferi (Eth) 14:32.03

4. Margaret Chelimo Kipkemboi (Ken) 14:32.82

5. Beatrice Chepkoech Sitonik (Ken) 14:39.33

6. Lilian Kasait Rengruk (Ken) 14:41.61

7. Letesenbet Gidey (Eth) 14:42.74

8. Eilish McColgan (G-B) 14:48.49

. 400 m haies:

1. Dalilah Muhammad (USA) 53.89

2. Zuzana Hejnová (Tch) 53.93

3. Ashley Spencer (USA) 54.92

4. Eilidh Child (G-B) 55.04

5. Sara Petersen (Dan) 55.54

6. Janieve Russell (Jam) 55.60

7. Léa Sprunger (Sui) 55.98

8. Wenda Theron Nel (AfS) 56.30

. Hauteur:

1. Maria Kuchina (Rus) 2,02 m

2. Yuliya Levchenko (Ukr) 1,94

3. Michaela Hrubá (Tch) 1,88

++ 4. Nafissatou Thiam (Bel) 1,88

5. Kamila Licwinko (Pol) 1,88

6. Sofie Skoog (Suè) 1,84

7. Levern Spencer (Slu) 1,84

8. Oksana Okuneva (Ukr) 1,84

. Mirela Demireva (Bul) 1,84

. Morgan Lake (G-B) 1,84

. Longueur:

1. Ivana Spanovic (Ser) 6,70 m

2. Lorraine Ugen (G-B) 6,65

3. Shakeelah Saunders (USA) 6,64

4. Tianna Bartoletta (USA) 6,63

5. Brittney Reese (USA) 6,61

6. Shara Proctor (G-B) 6,50

7. Darya Klishina (Rus) 6,49

8. Claudia Rath (All) 6,21

. Perche:

1. Aikaterini Stefanidi (Grè) 4,85 m

2. Sandi Morris (USA) 4,75

3. Alysha Newman (Can) 4,75

4. Katie Nageotte (USA) 4,65

5. Nicole Büchler (Sui) 4,65

6. Holly Bleasdale (G-B) 4,55

7. Lisa Ryzih (All) 4,55

8. Michaela Meijer (Suè) 4,55

...

++ 12. Fanny Smets (Bel) 4,45

. Disque:

1. Sandra Perkovic (Cro) 68,82 m

2. Dani Samuels (Aus) 65,85

3. Denia Caballero (Cub) 64,61

4. Nadine Müller (All) 62,85

5. Mélina Robert-Michon (Fra) 62,49

6. Whitney Ashley (USA) 62,14

7. Yaime Pérez (Cub) 61,45

8. Julia Fischer (All) 59,89