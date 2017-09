Tour d'Espagne: troisième succès de l'Italien Matteo Trentin, Froome reste leader

L’Italien Matteo Trentin (Quick-Step Floors) a décroché sa troisième victoire sur la Vuelta en remportant la 13e étape, vendredi, entre Coin et Tomares (198,4 km). Trentin a devancé au sprint son compatriote Gianni Moscon (Sky) et le Danois Soren Kragh Andersen (Sunweb). Tom van Asbroeck (Cannondale-Drapac) s’est classé cinquième. Le Britannique Christopher Froome a conservé son maillot rouge de leader avant un week-end très montagneux.

L’étape a été marquée par l’échappée de Thomas De Gendt (Lotto Soudal), les Italiens Alessandro De Marchi (BMC) et Davide Villella (Cannondale-Drapac) et les Français Alexis Gougeard (AG2R-La Mondiale) et Arnaud Courteille (FDJ), partis après 5 km.

Disfruta del apasionante sprint en el último kilómetro ofrecido por @CarrefourES #CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/J4Z7sagcDp — La Vuelta (@lavuelta) 1 septembre 2017

Le dernier rescapé de l’échappée a été De Marchi, repris à 7 km de l’arrivée. A l’approche de l’emballage final, le peloton a éclaté en plusieurs morceaux. Un petit groupe de 15 coureurs s’est joué la victoire au sprint, disputé en faux-plat montant.

Trentin n’a laissé aucune chance à ses adversaires. L’Italien, 28 ans, décroche son troisième succès sur cette Vuelta, après avoir enlevé la 4e étape à Tarragone et la 10e à Elpozo Alimentacion. Il a précédé Gianni Moscon et Soren Kragh Andersen. Le premier Belge est Tom van Asbroeck, cinquième. Les premiers du général ne se sont pas fait surprendre: l’Italien Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) a terminé sixième, juste devant Christopher Froome (Sky). Le Colombien Esteban Chaves (Orica-Scott) est 14e.

Victoria en el sprint para @MATTEOTRENTIN

¿Qué quieres que le preguntemos? #LV2017 pic.twitter.com/UmPKiHEQCq — La Vuelta (@lavuelta) 1 septembre 2017

Froome garde son maillot rouge avec 59 secondes d’avance sur Nibali et 2:13 sur Chaves (Orica-Scott). Et ce, alors qu’un week-end capital se prépare. Samedi, la 14e étape reliera Ecija à la Sierra de La Pandera, où l’arrivée est située au sommet d’un col hors-catégorie de 12 km à 7,3% de moyenne. Dimanche, l’étape partira d’Alcala La Real pour arriver en Sierra Nevada, à 2.500m d’altitude.