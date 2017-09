Alors que la panthère avait rejoint Jeti, autre panthère des neiges arrivée un an auparavant, dans le cadre d’un programme européen de sauvegarde et de reproduction de l’espèce, la voilà qui a poussé son dernier soupir ce vendredi matin.

Triste nouvelle aujourd’hui, le parc animalier Pairi Daiza a annoncé aujourd’hui que l’une des panthères des neiges, nommée Laila, est décédée ce matin.

« C’est le cœur gros que nous devons vous annoncer aujourd’hui une bien triste nouvelle. Notre panthère des neiges Laila est décédée subitement ce matin, aux côtés de Puria, son soigneur. Laila présentait depuis le milieu de cette semaine une grave anémie et un souffle au cœur. Soignée par Tim et ses équipes, la panthère retrouvait petit à petit des forces quand son cœur s’est soudainement arrêté de battre. Elle s’est effondrée ce vendredi, aux petites heures. Une autopsie sera réalisée à l’Université de Gand pour déterminer les causes précises de son décès.

Puria, Tim, les équipes de soigneurs… Nous sommes tous très attristés par cette disparition d’un animal que nous chérissions tant. Laila était arrivée à Pairi Daiza en mars 2015, en provenance de Stuttgart, dans le cadre d’un programme européen de sauvegarde et de reproduction de l’espèce. Elle avait rejoint Jeti, arrivé un an plus tôt au Jardin des Mondes. », peut-on lire dans un communiqué posté sur la page officielle facebook du parc.