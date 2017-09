Baudour: tentative de vol au parc à conteneur qui échoue

Ce jeudi vers 19h, des riverains appellent la police, car ils voient un véhicule stationné sur le parking d'Hygea, rue d’Hautrage, alors que le parc à conteneur est fermé. Ils signalent aussi que le véhicule présente des plaques d'immatriculation différente à l’avant et à l’arrière. Des policiers en patrouille dans le coin arrivent sur place. Ils repèrent le véhicule et constatent qu’il n'a effectivement pas les deux mêmes plaques. Après vérification, il s'agit de plaques volées. Ils les ont reprises. Le véhicule était aussi en défaut d'assurance. Mais les policiers ne trouvent personne sur place. Ils font alors le tour des lieux, mais ils ne remarquent rien d'anormal.

Les deux personnes qui étaient à bord de l'auto seront interceptées quelques minutes plus tard au moment où elles tentent de quitter le parc, en escaladant la clôture. Il s’agit d’un homme et d’une femme, originaires de Mons et de Jurbise. Le couple ne fait pas opposition et coopère avec la police. Il sera embarqué au poste. Les deux « voleurs » expliquent qu'ils voulaient prendre des appareils électroménagers.