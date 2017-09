Benoît Lutgen confirme un rapprochement avec le CD&V en vue d'un retour au gouvernement fédéral

Benoît Lutgen s’exprimait sur les ondes de La Première (RTBF). «Qu’il y ait un rapprochement, un axe plus fort - ce qui est en train d’être fait - entre le CD&V et le cdH, bien sûr! Parce que nous avons des points très communs, que l’on veut défendre si jamais un jour on retourne au Fédéral», a affirmé M. Lutgen, assurant que son parti mène une opposition «constructive» actuellement.

«Ne comptez pas sur moi pour dire (d’une mesure) ’c’est stupide’ parce que c’est le gouvernement MR-N-VA qui la décide». Et Benoît Lutgen de prendre en exemple l’extension du délai de garde à vue en cas d’infraction terroriste, pour laquelle son parti a soutenu la majorité gouvernementale. «Il y a de bonnes mesures qui ont été prises au gouvernement fédéral, d’autres mauvaises que je dénonce».

Pas de négociation avec la N-VA

Quant à une ouverture potentielle du cdH à la N-VA, telle qu’elle avait été évoquée puis démentie par Maxime Prévot lors d’une journée au CD&V, «je vous confirme que ce slogan ’résiste et mords’ (que M. Lutgen avait cité en 2014 lorsqu’il avait refusé de négocier avec le président des nationalistes flamands Bart De Wever, NDLR) est le même aujourd’hui, et il n’est pas question aujourd’hui de négocier avec la N-VA», a-t-il indiqué, refusant de dire si ce ne serait jamais le cas.

Interrogé sur la situation dans les entités fédérées, où son appel à gouverner sans le PS n’a abouti qu’en Wallonie, M. Lutgen a réfuté l’échec. «Quand on défend ses convictions, ses valeurs et ses projets, on n’est pas dans l’échec», a-t-il lancé. Contraint de continuer à gouverner avec le PS à Bruxelles et en Fédération Wallonie-Bruxelles, il a confirmé que son parti tenterait d’associer MR et Ecolo aux réformes, tandis qu’il stigmatisait une nouvelle fois DéFI, «fusionné au PS».