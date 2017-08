Eden Hazard après Belgique – Gibraltar (9-0): "Je suis prêt à jouer le match décisif en Grèce"

La Belgique a fait le show face à Gibraltar. Les Belges ont inscrit une pluie de buts. Pour le plus grand bonheur des supporters ! Mais aussi des Diables rouges qui ne sont plus qu’à 90 minutes de la Coupe du Monde en Russie.

Les Diables rouges étaient souriants au coup de sifflet final de cette rencontre de qualification pour le Mondial 2018 face à Gibraltar. Ils avaient le sentiment du devoir accompli. Et c’est plutôt logique. Ce 9-0 leur fait un bien fou. Surtout à Eden Hazard, de retour à la compétition. « Je suis content de retrouver les terrains », avouait le joueur de Chelsea au micro de nos confrères de la RTBF. « J’avais joué la semaine dernière avec les U23 des Blues. Mais un match officiel, ce n’est pas la même chose. Surtout dans un tel stade et devant un public si chaud. Les spectateurs ont répondu présent et ont mis une très bonne ambiance ».

En cas de succès en Grève, ce dimanche (20h45), les Diables rouges auront leur ticket pour la Coupe du Monde 2018 en poche. « Je pense que je suis prêt pour cette rencontre. Lorsque j’ai touché mon premier ballon, ce jeudi, j’ai compris que ça allait aller. Certes, je ne suis pas à 100 %. Nous allons aussi jouer face à des joueurs qui vont mettre le pied. Ce sera compliqué. Mais si le coach le décide, je peux jouer ».

9-0 face à Gibraltard, c’est en tout cas une préparation idéale pour les Belges. « Nous aurions pu battre un record en marquant encore davantage de buts. Mais ce n’est pas grave. Personnellement, voilà trois mois que je n’avais plus touché un ballon. Ce genre de match nous permet de faire le plein de confiance ».