Quaregnon: il lui vole sa carte bancaire et lui prend de l'argent

La dame se penche alors et ne trouve pas le billet. Quand elle se relève, le jeune d’environ 20 ans n'est plus là. Elle tente de continuer son retrait, mais sa carte avait été volée. Le jeune homme effectuait d’ailleurs un retrait auprès d’une autre machine... La dame ne l’a compris que plus tard. Malgré le fait qu’elle ait fait opposition, une somme d’argent lui a été volée.