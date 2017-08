Une étude le prouve: les fumeurs de cannabis marchent différemment!

Le cannabis peut affecter la façon dont vos genoux, vos coudes ou encore vos épaules bougent lorsque vous marchez ! Une étude réalisée par l’University of South Australia démontre qu’il y a des différences de marche entre un fumeur de cannabis, et un non-fumeur…

Selon le DailyMail, qui dévoile l’information, les consommateurs de marijuana auraient les épaules plus rigides, les coudes plus flexibles et des genoux plus rapides lorsqu’ils marchent ! Par contre, en ce qui concerne l’équilibre et les capacités neurologiques, les chercheurs n’ont pas trouvé de différences entre les fumeurs et les non-fumeurs. Les auteurs de l’étude envisagent donc une prolongation de leurs travaux…

« D’autres recherches sont nécessaires afin de comprendre si ces changements subtils de la marche deviennent plus évidents avec l’âge ou l’utilisation accrue du cannabis », précisent les chercheurs.