Attentats en Catalogne: l'Espagne était avertie d'un risque d'attentat à Barcelone

Le chargé de l’Intérieur du gouvernement régional catalan, Joaquim Forn, et le chef de la police régionale, Josep Lluis Trapero, ont reconnu en conférence de presse avoir reçu une alerte, mais pas en provenance des États-Unis, comme l’affirme le journal El Periodico de Cataluña.

Le quotidien a publié le fac-similé d’un message en anglais qu’il présente comme provenant du centre national anti-terroriste américain (NCTC), qui associe notamment la CIA et le FBI, et adressé aux forces de l’ordre espagnoles.

« Des informations non confirmées dont la véracité n’est pas connue datant de fin mai 2017 indiquaient que (le groupe, ndlr) État islamique en Irak et au Levant (ISIS, acronyme anglais de l’organisation djihadiste) prévoyait de mener des attaques terroristes non précisées pendant l’été contre des sites touristiques très fréquentés à Barcelone, et en particulier la rue de la Rambla », peut-on lire dans ce texte daté du 25 mai.

Ce n’est pas le texte original mais une transcription, a cependant admis le directeur du journal, Enric Hernandez, ce qui expliquerait plusieurs fautes d’orthographe et de typographie dans le document.

« Le document est un montage », a assuré de son côté Joaquim Forn. « L’avertissement quant à un possible attentat l’été dans des lieux tels que les Ramblas nous est parvenu d’autres sources », a-t-il ajouté.

Le chef de la police catalane a lui aussi confirmé avoir reçu un tel avertissement le 25 mai, mais ne provenant « ni de la CIA ni du NCTC », a-t-il dit sans révéler son origine.

Après avoir analysé les informations et les avoir portées à la connaissance du gouvernement espagnol, les autorités ont finalement conclu que « l’avertissement avait très peu de crédibilité », a déclaré Joaquim Forn.

Il n’y aurait en outre « absolument aucun lien entre cette information et les attentats du 17 » août, a-t-il ajouté.

Selon un des membres de la cellule djihadiste ayant planifié l’attentat, leur objectif initial n’était en outre pas l’allée centrale des Ramblas à Barcelone mais des monuments.

Selon la radio Cadena SER, citant des sources de la lutte antiterroriste, le document dévoilé par El Periodico serait authentique.

Les services espagnols de renseignement ont refusé de confirmer ou de démentir l’information. Le ministère de l’Intérieur n’a pas répondu aux sollicitations de l’AFP.

Le 17 août dernier, sur les Ramblas, un jeune Marocain vivant en Espagne a foncé dans la foule au volant d’une camionnette, faisant 14 morts et plus de 120 blessés.

Au total, lui et ses complices présumés ont fait 16 morts à Barcelone et dans la station balnéaire de Cambrils, à 120 km plus au sud.

Les deux attentats ont été revendiqués par le groupe État islamique.