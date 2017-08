E42: l'autoroute ne sera plus fermée pour le chantier Hautrage-Roucourt

Le chantier était annoncé : 16 km de travaux vont être entrepris sur l’autoroute E42, entre Hautrage et Roucourt. Des modifications sont à noter : l’autoroute ne sera finalement pas fermée ! Il n’y aura pas non plus d’interruption du chantier.

« Afin de garantir une meilleure mobilité et de pouvoir terminer les travaux le plus tôt possible, des modifications importantes vont être appliquées pour le chantier de réhabilitation de l’E42/A16 entre Hautrage et Roucourt », a déclaré la SOFICO par voie de communiqué. Ces travaux permettent de poser un nouveau revêtement sur un tronçon de près de 16 kilomètres.

Parmi les modifications du planning, il y a le phasage. Les deux phases du chantier vont être fusionnées afin d’envisager la fin du chantier pour le 5 octobre. Il n’y aura donc pas d’interruption du chantier entre le 4 et le 11 septembre comme c’était prévu initialement.

Niveau circulation, l’autoroute ne sera pas fermée entre ce vendredi 1 er septembre et ce lundi 4 septembre comme il avait été annoncé. Les travaux s’effectueront plutôt par demi-chaussée : lorsque les ouvriers travailleront sur la bande de droite en direction de Tournai, les automobilistes circuleront sur la voie de gauche, et inversément. La circulation sera maintenue à deux voies en direction de Mons.

Et pour ce qui est des échangeurs, ceux de Bernissart (27), Blaton (28), Pommeroeul (26) ainsi que la bretelle de sortie Péruwelz seront inaccessibles entre le 6 et le 16 septembre, ainsi que trois journées lorsque l’entreprise procédera à leur réhabilitation dans les semaines suivantes. Des déviations seront mises en place via la N506 et la N505.

Ce chantier représente un budget de 5 700 000 € HTVA financé par la SOFICO. Ces travaux sont réalisés en collaboration avec le partenaire de la SOFICO : la Direction des Routes et Bâtiments du Service Public de Wallonie.