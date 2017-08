Ghlin: le docteur Bouillon a écrit à la ministre pour qu'elle autorise la redistribution des médicaments non périmés

David Bouillon espère sensibiliser le monde politique à cette situation.

Depuis le 1 er août, le docteur David Bouillon, médecin à la maison médicale de Ghlin, récupère les médicaments non périmés et les redistribue aux personnes précarisées. Il aimerait que les institutions médicales agissent comme lui. Mais l’arrêté royal du 21 janvier 2009 donne pour instruction aux pharmacies de détruire les médicaments non périmés, qui pourrait être redistribués. David Bouillon a donc écrit un courrier à la ministre de la Santé pour que cet arrêté royal soit modifié.