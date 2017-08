Qui parviendra à faire une bonne affaire ou un dernier gros coup fumant dans les dernières heures du mercato ? Entre rumeurs et officialisations, on fait le point. C’est à suivre en direct toute la journée, jusque 1h du matin.

Après deux mois intensifs de rumeurs en tout genre et de transferts à prix fous, le mercato estival de football arrive à son terme dans quelques heures. Il ne reste plus aux clubs belges et européens qu’une journée pour parfaire leur effectif. Suivez en direct, jusqu’à la deadline, les dernières officialisations et rumeurs les plus folles. Les rumeurs sont à suivre dans notre direct, en bas de l’article.

> OFFICIEL

19h47 : Kylian Mbappé rejoint le PSG. Après plusieurs semaines de rumeurs, le prodige français arrive dans la capitale française sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

19h10 : Josué Sa signe à Anderlecht. La direction anderlechtoise a confirmé l’arrivée du défenseur portugais

18h47 : Koen Persoons signe à OHL. Le milieu de terrain quitte Lokeren pour le club de D1B.

18h33 : Benjamin Boulenger arrive à OHL. Les Zèbres ont prêté leur défenseur au club de D1B pour un an.

18h : Belfodil s’engage avec le Werder Brême. Le club allemand a officialisé l’arrivée de l’attaquant.

17h47 : Benito Raman arrive au Fortuna Düsseldorf. Le milieu offensif du Standard est prêté jusqu’en fin de saison au club allemand avec option d’achat.

17h35 : Mike Vanhamel est le nouveau portier d’Ostende. Le gardien du Lierse vient de signer chez les Côtiers. Un signe du départ de Proto ?

17h01 : Nani débarque à la Lazio de Rome. L’ancien attaquant de Manchester United, Nani, rejoint le club romain sous la forme d’un prêt avec option d’achat en provenance de Valence.

16h07 : Matthieu Dossevi quitte le Standard et est prêté un an à Metz. Comme nous vous l’indiquions dans notre direct, Matthieu Dossevi était très proche d’un prêt en Ligue 1, à Metz. C’est maintenant officiel, le milieu de terrain togolais est prêté un an, avec option d’achat.

16h03 : Divock Origi en prêt à Wolfsburg. Le Diable rouge Divock Origi quitte Liverpool et rejoint en prêt le club allemand de Wolfsburg. Les Reds ont officialisé la nouvelle sur leur site internet. Ils ne précisent pas si les Loups disposeront d’une option d’achat.

14h55 : Du mouvement à l’Excel Mouscron. Frank Boya, un médian défensif, a signé pour trois ans chez les Hurlus. Joyce Lomalisa Mutambala, un back gauche, a lui signé un an.

14h50 : Renato Sanches prêté à Swansea. Annoncé dans tous les grands clubs européens, Renato Sanches quitte le Bayern Munich et est finalement prêté une saison, sans option d’achat, à Swansea, en Premier League.

14h20 : Stefano Denswil reste au Club de Bruges. Cité à Brighton en Premier League avec son ex-équipier José Izquierdo, Stefano Denswil ne quittera pas le Club de Bruges au cours de ce mercato. « Stefano Denswil reste joueur du Club. En raison de l’indisponibilité plus longue que prévue de Benoît Poulain, les négociations entre le Club et Brighton sur un transfert de Denswil ont été interrompues », a précisé la direction des Blauw&Zwart jeudi.

13h31 : Serge Aurier quitte le PSG et s’engage à Tottenham. Le Paris St-Germain a officialisé le départ du défenseur international ivoirien de 24 ans. Le montant du transfert n’a pas été dévoilé.

13h15 : Alex Oxlade-Chamberlain transféré à Liverpool. C’était dans l’air et c’est maintenant officiel, le milieu international anglais des Gunners Alex Oxlade-Chamberlain, pourtant annoncé un temps proche de Chelsea, quitte Arsenal pour Liverpool contre un chèque de 38 millions d’euros.

13h05 : Jeremy Perbet prêté par le FC Bruges à Courtrai. L’attaquant français Jérémy Perbet, arrivé cet été pour deux ans au FC Bruges en provenance de La Gantoise, quitte déjà la Venise du Nord pour rejoindre sous la forme d’un prêt d’une saison -mais sans option d’achat –, Courtrai, annoncent jeudi les Blauw en Zwart.

11h55 : Cyril Théréau débarque à la Fiorentina. Mogi Bayat l’avait annoncé sur son compte Twitter dans la soirée, il allait s’occuper du cas de l’attaquant français lors de cette ultime journée. Et de fait, le buteur français, 34 ans, ancien du SC Charleroi et Anderlecht, qui évoluait à l’Udinese depuis 2014, rejoint la Fiorentina. Le club florentin n’a pas communiqué les modalités du transfert mais selon les médias italiens le montant de l’indemnité s’élèverait à 1,5 million plus 500.000 euros de bonus.

11h26 : Isaac Kiese Thelin officiellement transféré à Anderlecht et prêté à Waasland-Bereven. Les Girondins ont officialisé transfert de l’attaquant au Sporting, où il était prêté l’an passé. Le Suédois a été loué dans la foulée à Waasland-Bereven.

11h15 : Jason Denayer de retour à Galatasaray. Jason Denayer est de retour à Galatasaray, a confirmé le club turc après le passage des tests médicaux par le défenseur central des Diables rouges, 22 ans.

10h40 : Dorian Rotariu prêté à l’Excell Mouscron. Dorian Rotariu est prêté par le Club Bruges à Mouscron pour un an, sans option d’achat.

10h00 : Bjorn Engels (Club Bruges) à l’Olympiacos pour 4 ans. Bjorn Engels jouera la saison prochaine à l’Olympiacos, en Grèce, a annoncé lui-même le défenseur brugeois jeudi. Bjorn Engels, 22 ans, avait rejoint le club de Bruges en 2006 pour intégrer l’équipe A en 2012 à l’âge de 18 ans. Parti effectuer les traditionnels tests médicaux en Pirée en début de semaine, il intègre la formation de Besnik Hasi pour 4 ans, a confirmé son club lui souhaitant bon succès pour la suite de sa carrière.

8h00 : Le Paris SG prête Krychowiak à West Brom. Le milieu de terrain international polonais Grzegorz Krychowiak, devenu indésirable au Paris SG, a été prêté sans option d’achat au club anglais de West Bromwich Albion jusqu’à la fin de la saison, a annoncé le club français mercredi soir.

