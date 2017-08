Les 30 premiers jours d'un papa, Jour 6 : papa est lourd

Harry a passé sa première nuit à la maison. Cet enfant ne dort que le jour, visiblement… Harry est le plus beau du monde mais je suis claqué et Cécile qui fuit les antidouleurs comme la peste est un peu patraque.

Harry aime se lover dans le lit, entre papa et maman.

Entre le manque de sommeil et la douleur de sa césarienne qui se réveille, ce matin du 6 e jour n’est pas le plus rock and roll.

