Le président de la N-VA s’exprime dans un entretien qui parait dans le journal Gazet van Antwerpen jeudi. «Tout dans ce pays parait construit pour empêcher le changement, aussi bien sur le plan institutionnel que dans les structures sociales. Bloquer, ce n’est pas compliqué. Je trouve cela complètement irresponsable (...), la manière dont certains continuent à défendre des systèmes intenables», assène le bourgmestre d’Anvers.

«Quand j’entends des syndicalistes comme Rudy De Leeuw (ABVV) et Marc Leemans (ACV/CSC), je me demande s’ils se prennent encore au sérieux. Ils n’ont que le bain de sang social à la bouche, mais se rendent-ils comptent à quel point, inimaginable, la Belgique est sociale et redistributrice? Ils ne regardent que leur nombril», estime encore De Wever.

L’enseignement (flamand) en prend aussi pour son grade dans cet entretien, notamment pour sa supposée réticence à mettre en pratique un mode d’apprentissage dual: «l’enseignement est souvent un partenaire rigide, difficile à faire bouger pour ouvrir des portes. Par exemple pour mettre en place l’apprentissage simultané à l’école et sur le lieu de travail».