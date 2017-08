Crise politique francophone: «Je rêve d'un gouvernement sans la N-VA ni le PS en 2019»

«Mon souhait pour 2019? C’est que l’on cesse de dire que tout tourne autour de la N-VA au nord (du pays) et autour du PS au sud. Je rêve d’un gouvernement sans la N-VA ni le PS en 2019. C’est mon choix prioritaire», a indiqué le président du cdH. Benoît Lutgen a ainsi souhaité clarifier la position de son parti après que le bourgmestre de Namur Maxime Prévot avait affirmé, selon De Standaard, que «coopérer à l’avenir avec la N-VA ne doit plus être un problème pour le cdH.» Ces propos avaient été démentis ensuite par l’intéressé.

Sur le plateau de la chaîne privée, Benoît Lutgen a à nouveau défendu son choix de ne plus gouverner avec le Parti socialiste dans les entités fédérées et a vertement critiqué le président de DéFi. Olivier Maingain a refusé lundi de s’asseoir à la table des discussions avec le MR et le cdH. «M. Maingain est dans le sac à dos du parti socialiste et ne veut même pas venir dialoguer sans le parti socialiste», a-t-il lancé.

Le président du cdH a garanti que le travail se poursuivrait au sein des gouvernements bruxellois et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, avec le PS. «Je ne vais pas les laisser seuls à Bruxelles et en Fédération Wallonie-Bruxelles, parce qu’il y a, là aussi, des réformes à porter.»

Benoît Lutgen a toutefois annoncé que certains dossiers pourraient passer par la voie parlementaire, citant en exemple les allocations familiales à Bruxelles. «Nous réclamons les mêmes montants qu’en Wallonie et en Flandre, 150 euros pour le premier enfant. On déposera des textes et on verra qui soutient et qui ne soutient pas.»