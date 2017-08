Les rockeurs irlandais ont indiqué que «Blackout», un des morceaux du nouvel album «Songs of Experience», sortira mercredi. Mais «Blackout» n’est qu’un amuse bouche, le titre phare du 14e album sortira le 6 septembre: «You’re the Best Thing About Me».

«Songs of Experience» est le volet adulte de l’album de 2014 «Songs of Innocence», qui s’inspirait largement de l’enfance de Bono dans les faubourgs de Dublin.

Le groupe, et surtout son chanteur Bono qui est très engagé sur les droits de l’Homme, a expliqué que la majorité des chansons étaient enregistrées depuis l’année dernière mais il a décidé de remettre l’ouvrage sur le métier après la victoire de Donald Trump dans la course à la Maison Blanche, grâce à une campagne populiste et outrancière.

«L’essentiel était écrit depuis le début 2016, et maintenant, et je pense que vous en serez d’accord, le monde est très différent», a expliqué The Edge, le guitariste du groupe, au magazine Rolling Stone cette année.

Pour lui, «c’est comme si un pendule avait tout d’un coup brutalement changé de direction».

Bono, a lui confié au magazine dans une autre interview, que U2 voulait aussi raccourcir l’album et trouvait donc que c’était une bonne idée de retourner en studio pour procéder à des réglages.

U2 aura aussi à coeur de rendre l’album public de façon plus traditionnelle que la débâcle de «Songs of Innocence».

Apple, pour faire la promotion d’un produit avait alors téléchargé gratuitement l’album sur un demi-milliard de comptes iTunes mais sans rien demander à personne. Même des fans de U2 qui se seraient procuré le nouvel opus de toute façon avaient été choqués par la méthode fort cavalière de la marque à la pomme.

Les chansons du nouvel album vont sortir en pleine tournée de U2 en Amérique du nord pour célébrer les 30 ans de son album «The Joshua Tree», souvent considéré comme la composition la plus achevée du groupe.