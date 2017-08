Restos du Cœur de Mons: retour des colis la semaine prochaine?

Objectifs : tenter de trouver des solutions et sous quelles formes. Il y a quelques jours, la Fédération des Restos du Cœur avait en effet déclaré que la création d’un nouveau Resto du Cœur à Mons était impossible à cause du passif de 300.000 euros qu’il faudrait reprendre.

La Ville de Mons confirme en tout cas sa volonté de mettre en place une structure temporaire pour remédier à la fermeture du Resto du Cœur de Mons, et ce pour une durée de 6 mois maximum. « Via l’expérience du Soréal, la structure alimentera en colis les bénéficiaires de l’ancien resto. Cela concernait quand même 600 personnes, explique Marc Barvais, président du CPAS. Notre idée est d’engager 3 personnes pour assumer ces fonctions temporairement, dès la semaine prochaine. Le conseil du CPAS de ce jeudi soir doit se prononcer sur ces engagements. »

La Ville de Mons et son bourgmestre prévoient également de rencontrer prochainement la Fédération des Restos pour dégager les synergies possibles sur le long terme.

Dans le même temps, ce mercredi matin, la Fédération envoyait un nouveau communiqué de presse critiquant vertement le Setca. « Aujourd’hui, celui qui veut laver plus blanc que blanc, n’est pas tout rose dans l’histoire. Dans un autre registre, le Setca avait espéré en secret que la Fédération des Restos du Cœur tombe dans le panneau et paie, par conséquent, le passif de l’ancienne structure évalué à 300.000 €. Son plan n’a pas fonctionné et Monsieur Salvi, sans gants, s’est permis de jeter gratuitement le discrédit sur l’ensemble des plus de 70 travailleurs, près de 1.000 bénévoles que comptent les Restos du Cœur de Belgique qui viennent en aide à plus de 20.000 familles. »

Et d’ajouter : « La Ville et le CPAS peuvent prendre le relais à partir du 1 er septembre pour ne pas léser les familles. Ils devront budgétiser environ 100.000 € par an pour maintenir la structure dans le temps. De son côté, la Fédération intensifiera les livraisons de marchandises et tiendra cette promesse sur le long terme. Comme nous l’avons répété en conseil d’administration, nous avons une responsabilité vis-à-vis de nos donateurs de l’utilisation qui est faite de leurs dons. La fédération ne peut pas cautionner le gaspillage interne de l’ex-Resto du Cœur de Mons et regrette qu’un syndicat prenne le relais et fasse pression pour que ces dons soient détournés de leur but. »

Le climat devient donc de plus en plus tendu… « Je n’ai pas envie de rentrer dans cette saga alors que le dossier était relativement simple à gérer à la base, répond de son côté Patrick Salvi. Résultat des courses, il y a un besoin humanitaire sur le terrain et il n’y a pas encore de solution. Je le répète, il faut se mettre tous autour de la table pour trouver une solution. »