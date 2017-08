Météo: les températures chuteront à partir de jeudi

Toutes les régions seront confrontées à un risque d’averses potentiellement orageuses ce mercredi après-midi. Les précipitations pourront être localement intenses et accompagnées de grêle et de rafales de vent, selon les prévisions de l’IRM à la mi-journée. Le mercure affichera 19 degrés à la Côte, 24 ou 25 degrés dans le centre et jusqu’à 27 degrés en Gaume.

En soirée, les averses continueront d’arroser le centre et l’est du pays. Durant la nuit, le temps restera variable, avec des minima qui oscilleront entre 11 et 16 degrés sous un vent généralement modéré qui s’orientera au secteur ouest.

Jeudi, les nuages se partageront à nouveau le ciel avec des périodes de pluie ou d’averses. Des éclaircies feront toutefois leur apparition à partir de l’ouest. Le mercure chutera à des températures comprises entre 16 et 20 degrés, sous un vent modéré de secteur nord-ouest.

Vendredi, le temps restera variable avec une alternance d’éclaircies et de passages nuageux. Quelques averses sont attendues, probablement plus fréquentes et plus marquées l’après-midi. Le thermomètre affichera des températures comprises entre 15 et 20 degrés.

La pluie devrait persister jusqu’à dimanche.