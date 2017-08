Une riveraine se bat pour ses arbres : elle a fait barrage devant deux peupliers menacés

V.P.

Un arbre qu’on abat fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Ce proverbe chinois s’est vérifié, ce mardi, à la cité des petites préelles à Saint-Ghislain. Opposée à l’abattage de deux peupliers, une quinquagénaire n’a pas hésité à se dresser face à la société mandatée pour faire le… boulot ! Plus d’une heure de négociations et l’intervention d’un assistant social du Logis Saint-Ghislainois n’y ont rien fait. Il aura fallu l’intervention de policiers de la zone boraine pour décourager l’habitante.