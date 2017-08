Tanks in town: gagnez 5 baptêmes en char!

Rédaction en ligne

La bataille de Mons en septembre 1944 a fait rage pendant 5 jours. Ce week-end, 73 ans après, les militaires et les chars débarquent de nouveau. L’événement Tanks in Town commémore l’événement avec un programme chargé. Envie de vivre des sensations fortes ? Envie de découvrir un char de l’intérieur ? Votre journal La Province et les organisateurs de l’événement Tanks in Town vous proposent de gagner 5 baptêmes en char !