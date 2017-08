Calogero doit purger une peine de prison : atteint d'un staphylocoque doré, il risque de contaminer les autres détenus

Rédaction en ligne

Calogero Salvo souffre d’une grave infection osseuse suite à un accident survenu en 2015. Le Cuesmois a contracté le staphylocoque doré. Ce qui aggrave son état de santé et le rend contagieux. Même sa compagne ne peut pas laver son linge en même temps que lui… Mais voilà, il y a une semaine, il a reçu la visite de la police : il doit effectuer une peine de prison de six mois suite à deux infractions de roulage commises en 2013 et 2016.