Stéphane Pauwels moqué sur les réseaux sociaux après ses fausses infos sur Mbappé (vidéo)

Un accord a été trouvé pour le passage de Kylian Mbappé de Monaco à Paris. Le club parisien est donc sur le point de réaliser un invraisemblable mercato après les 222 millions d’euros déjà dépensés pour Neymar.

Stéphane Pauwels s’est donc trompé. Voici ce qu’il expliquait, au mois de juin, au sujet de Mbappé sur le plateau de l’Equipe TV : « Concernant Mbappé, ou il reste à Monaco ou il va à Madrid. Mais il ne va pas signer à Madrid pour rester encore un an à Monaco. Ou il signe à Madrid et il joue à Madrid. Ou il reste à Monaco. (…) Il n’ira jamais à Paris. Je vous mets mes deux bras, mes deux jambes. Pourquoi ? Parce que je suis en contact et je suis au courant du dossier ».

Ce dimanche ainsi que ce lundi, les commentaires ont afflué. Et Stéphane Pauwels a été moqué sur les réseaux sociaux par quelques personnalités françaises.

Une pensée à ce journaliste qui se fait virer par toute les chaînes sportive, voici la raison en image c'est succulent #PSG #Mbappe #Pauwels pic.twitter.com/vPIi0KAmHo — EscobarParisien (@EscobarParisien) 25 août 2017

Avec tous les bons journalistes belges (parfois méconnus, certes), pourquoi les médias français invitent M. Pauwels ? Ça me dépasse — Romain Molina (@Romain_Molina) 25 août 2017

Mais il a été aussi victime d’insultes inconcevables qu’il faut dénoncer.