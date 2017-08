Suivez le tirage au sort des 16es de finale de la Coupe de Belgique en direct vidéo: qui va hériter du Standard et d'Anderlecht?

Les choses sérieuses vont commencer en Coupe de Belgique avec l’entrée en lice des pensionnaires de D1A, lors de seizièmes de finale marqués par la présence de quelques petits Poucets. Il faudra attendre les 19, 20 et 21 septembre pour voir les 16 rescapés et les 16 nouveaux venus en action mais les affiches seront donc déjà connues aujourd’hui (à 13h30 à Tubize). Bonne nouvelle – ou grosse frayeur – pour les petits Poucets, signalons qu’en 16 es , les clubs de D1A sont têtes de série et ne peuvent donc pas se rencontrer, de quoi offrir une belle affiche aux clubs des divisions inférieures. Et que tant en 16 es qu’en 8 es , si un club amateur joue contre un club pro (de D1A ou de D1B), le club amateur reçoit d’office, pour autant que les autorités locales le permettent et que le stade, le jour du tirage au sort, réponde aux conditions suivantes : posséder un éclairage moyen d’au moins 300 lux et des tribunes proposant au minimum 1.500 places dont au minimum 300 places assises. Si le club amateur n’est pas en mesure de respecter ces conditions, le match aura lieu d’office sur le terrain du club du football professionnel.

La suite du programme : des 8 es le 30 novembre, des quarts le 14 décembre, des demi-finales en aller-retour les 17 janvier et 1 er février (en sachant que tous les matches n’ont finalement pas lieu le même jour et sont étalés sur la semaine) et la finale au Heysel le samedi 18 mars.

5 e tour

CS Bruges – Tamise 3-1 a.p.

Tilleur – Union SG 1-4

Wervik – Rupel Boom 2-3

St-Lenaarts – Lierse 0-2

RWDM – La Louvière/C. 1-1 (tab : 3-4)

Audenarde – Tubize 3-3 (tab : 3-4)

Roulers – Bilzen 3-1

Lommel U – Dessel Sp. 2-0

Oosterzonen – Beerschot/Wilrijk 2-3

T. Overijse – Durbuy 2-3

OHL – Turnhout 8-0

Westerlo – Menin 4-0

Alost – FC Liège 1-2

Knokke – Heist 2-5

Wijgmaal – Bocholt 0-1

Geel – FC Duffel 3-0

16 es de finale

Du 19 au 21 septembre avec les clubs de D1A et les clubs qualifiés du 5e tour.