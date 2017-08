Découvrez les affiches des seizièmes de finale de la Coupe de Belgique

Les choses sérieuses vont commencer en Coupe de Belgique avec l’entrée en lice des pensionnaires de D1A, lors de seizièmes de finale marqués par la présence de quelques petits Poucets. Il faudra attendre les 19, 20 et 21 septembre pour voir les 16 rescapés et les 16 nouveaux venus en action.

6 e tour - 16 es de finale

Malines – Bocholt

RFC Liège - Zulte Waregem

Antwerp - Lierse

Lokeren - Beerschot

Westerlo - Anderlecht

Roulers - FC Bruges

Heist - Standard

Courtrai - Durbuy

Geel - La Gantoise

Eupen - Boom

Ostende - Union Saint-Gilloise

La Louvière Centre - Charleroi

Saint-Trond - OH Louvain

Lommel - Waasland/Beveren

CS Bruges - Genk

Mouscron - Tubize

La suite du programme : des 8 es le 30 novembre, des quarts le 14 décembre, des demi-finales en aller-retour les 17 janvier et 1 er février (en sachant que tous les matches n’ont finalement pas lieu le même jour et sont étalés sur la semaine) et la finale au Heysel le samedi 18 mars.