Séries, émissions... la RTBF annonce le plein de nouveautés pour sa rentrée TV sur La Une!

Sur La Une, Sara De Paduwa animera une nouvelle émission nommée « La famille à remontrer le temps ». « À travers trois primes, vous allez explorer les années 70, 80 et 90 avec trois familles dont les enfants n’ont évidemment pas connu les décennies en question ! », annonce la RTBF. Un voyage dans le temps qui sera également l’occasion de retrouver des nouvelles archives ressorties du placard.

Autre émission événement : « Mon chien ce héros, destins croisés ». Le concept ? « Le quotidien de 4 personnes handicapées sera transformé grâce à l’arrivée de 4 chiens », précise la RTBF. « Ils ont eux-mêmes été recueillis par la SPA et dressé à quelques gestes précis pour apporter de l’aide à leur nouveau maître. »

Séries belges à gogo

Après « La Trêve » et « Ennemi Public », la RTBF en remet une couche et propose deux nouvelles séries 100 % Made In Belgium. Il y aura d’abord « Unité 42 », incarnée par Patrick Ridremont et Constance Gay et « E-Legal ». « Des séries puissantes qui s’attaquent à la cybercriminalité, l’une sous l’angle policier, l’autre sous l’angle judiciaire ! ».

Enfin, la RTBF annonce également le tournage de la deuxième saison de « La trêve ». Même chose pour « Ennemi public ».

Côté cinéma, la Une proposera notamment « Spectre », « 50 nuances de Grey », « Le tout nouveau testament » ou encore « Jurassic World ».