Météo: après un superbe lundi, on annonce jusqu'à... 31 degrés ce mardi!

Le soleil sera généreux ce lundi après-midi, selon les prévisions de l’IRM à la mi-journée. Dans le sud du pays, seuls quelques nuages perturberont la quiétude du ciel. Le mercure oscillera entre 24 ou 25 degrés en Ardenne, et 28 et 29 degrés ailleurs, sous un vent faible et variable.

Ce soir et cette nuit, le ciel sera encore dégagé. Des bancs de brume ou de brouillard pourront se former en deuxième partie de nuit en raison de la faible vitesse du vent. Les minima seront compris entre 11 degrés en Hautes Fagnes et 16 à 17 degrés ailleurs.

Mardi, le soleil reprendra ses quartiers après la dissipation de la grisaille matinale. Les nuages se feront plus nombreux l’après-midi, accompagnés parfois d’un risque d’averse. Mais celui-ci restera très limité. Les températures seront comprises entre 25 et 27 degrés à la Côte et en Ardenne. Dans le reste du pays, ils grimperont jusqu’à 30, voire 31 degrés localement. Le vent sera faible à modéré et soufflera de secteur sud à sud-ouest.

La pluie reviendra mercredi, essentiellement dans l’est et le sud-est du pays. Les maxima seront proches de 20 degrés au littoral et atteindront 28 degrés dans l’est.