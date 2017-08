Mort de Mireille Darc: le monde du cinéma en deuil, les réactions affluent

– Pierre Richard, comédien et partenaire de Mireille Darc dans le film culte « Le grand blond avec une chaussure noire » en 1972 : « Plus je suis triste, moins j’ai envie de parler… et là, je suis abattu par la disparition de Mireille… » (sur Twitter)

– Frédérique Bredin, présidente du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) : « Blonde fatale, fausse ingénue au sourire mutin, Mireille Darc a été toute sa vie une femme libre, une battante acharnée. Réalisatrice engagée sur de nombreux sujets sociétaux, ’La grande sauterelle’ était une des plus grandes icônes du cinéma français. » (communiqué)

– Marc-Olivier Fogiel, animateur, qui avait reçu Mireille Darc en 2015 dans son émission intimiste « Le Divan » : « On trouve toutes les qualités aux gens quand ils ne sont plus là, on les reconnaissait à Mimi de son vivant » (sur Twitter)

– Philippe Labro, journaliste et réalisateur : « Mireille Darc, c’est les années 1960 ! (…) À l’époque Mireille Darc était déjà une superstar, très populaire, ce qu’elle est restée par la suite (…) Elle était très aimée du couple Lautner et Audiard qui l’ont fait monter en grade. C’était le dernier garçon de la bande ! » (sur Europe 1)

– Françoise Nyssen, ministre de la Culture française : « Une grande figure du cinéma français nous quitte. Mireille Darc était une actrice de talent, une femme de courage et d’engagement » (sur Twitter)

– Gilles Jacob, ancien président du Festival de Cannes : « Longue/mince/belle/frangée de blond/l’œil rieur elle a incarné la liberté de la femme dans toute sa splendeur. Le chic français. Chère Mireille ! » (sur Twitter)

– Nicolas Sarkozy, ancien président de la République : « Mireille Darc. Immense tristesse. Une grande dame du cinéma que les Français aimaient, une battante qui savourait la vie. Pensées aux siens. » (sur Twitter)

– Elise Lucet, journaliste et présentatrice d’Envoyé Spécial : « Toute l’équipe d’Envoyé Spécial immensément triste de la disparition de Mireille Darc. Quels beaux documentaires elle nous a offerts!!! » (sur Twitter)

– Frédérique Bel, comédienne : « Au revoir Mireille Darc… Quand le talent, la beauté, l’humour et la douceur étaient réunis dans la même femme. » (sur Twitter)

– Jean Sagols, réalisateur de la série « Les cœurs brûlés » dans laquelle Mireille Darc avait tourné en 1992 : « C’était quelqu’un qui était dans le cœur de beaucoup de Français (…) A la différence d’Annie Girardot qui était populaire, elle, elle l’était sans l’être. Elle avait cette espèce de réserve qui faisait que les gens l’approchaient avec délicatesse. Elle était respectée et aimée. » (sur RTL)