Royaume-Uni: 200 victimes d'une "brume chimique" apparue sur la côte du Sussex

La plage de Birling Gap a été évacuée dimanche après que des personnes se sont plaintes de difficultés respiratoires, d’yeux irrités et de vomissements suite à l’apparition de cette brume.

Sussex Police and East Sussex Fire Service are dealing with an incident in the Birling Gap area. (1/2) — Sussex Police (@sussex_police) 27 août 2017

Members of the public are advised by Fire Service to stay indoors and shut windows if you are in the Eastbourne area. (2/2) — Sussex Police (@sussex_police) 27 août 2017

Selon l’hôpital régional, 233 personnes ont été «décontaminées». Une enquête est en cours pour déterminer l’origine de cette «brume chimique». Cette «brume inconnue venant de la mer» a touché la côte est du Sussex, à quelque 300 kilomètres de la côte belge.

C’est vers 17h00 dimanche que les cinquante premières personnes ont être traitées pour des irritations des yeux et de la gorge, a indiqué un porte-parole de la police locale.

La police du Sussex a conseillé aux habitants de la région côtière touchée, entre la station balnéaire de Eastbourne et Birling Gap, de conserver les fenêtres et portes fermées et de ne pas se rendre à la plage.