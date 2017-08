L'image du week-end: la mine déconfite de Sa Pinto, le coach du Standard (photos)

En déplacement au FC Bruges, le Standard s’est lourdement incliné. 4-0, le score est sans appel pour une équipe en difficulté et dont le bilan est de 4 sur 15 en championnat. La mine déconfite de Sa Pinto, un coach de plus en plus critiqué dont le message ne passe visiblement plus (le départ loupé des Rouches à Bruges, avec 2 buts encaissés en six minutes, pose question, Sébastien Pocognoli expliquant que les Liégeois avaient tout fait durant la semaine pour être bien concentrés dès le coup d’envoi), représente bien la situation actuelle d’un club sportivement en plein doute.