Tennis: le numéro 2 mondial Andy Murray déclare forfait pour l'US Open

Andy Murray, 2e joueur mondial et tête de série N.2 de l’US Open, 4e levée du Grand Chelem, a déclaré forfait pour le tournoi à cause d’une blessure à la hanche. C’est ce qu’a annoncé l’organisation sur son compte Twitter samedi soir.

Murray devait défier au premier tour l’Américain Tennys Sandgren, 104e joueur mondial. Ce forfait s’ajoute à ceux de nombreux autres joueurs majeurs du circuit masculin. En effet, c’est déjà le 5e joueur du top 11 absent cette année à Flushing Meadows. Le Serbe Novak Djokovic (ATP 5) et le Suisse Stan Wawrinka (ATP 4), tenant du titre, ont mis un terme à leur saison, tout comme le Japonais Kei Nishikori (ATP 10). Blessé au poignet gauche, le Canadien Milos Raonic (ATP 11) ne disputera pas non plus l’US Open, qui débute lundi 28 août.

« Ma hanche est trop douloureuse que pour gagner le tournoi », a déclaré Murray, vainqueur de l’US Open en 2012. L’année passée, il avait été éliminé en quarts de finale par Nishikori.