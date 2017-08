Durant la nuit de lundi à mardi, Pierre B. a causé un accident après avoir forcé un barrage policier à Ostende. Le jeune homme, qui vit désormais à Mons, a vécu son enfance et son adolescence au Rœulx, où il était craint. Le parquet vient d’annoncer son arrestation...

Le jeune homme de 18 ans suspecté d’un délit de fuite après un accident survenu à Ostende en début de semaine a été interpellé vendredi à Mons par la police locale. Le juge d’instruction de Bruges l’a entre-temps placé sous mandat d’arrêt, a indiqué samedi la section brugeoise du parquet de Flandre occidentale.

Dans la nuit de lundi à mardi, quatre adolescentes originaires du Brabant flamand ont demandé un lift depuis le centre d’Ostende en direction de Westende. Les filles, âgées de 15 et 14 ans, ont finalement embarqué avec un automobiliste de 18 ans, originaire du Roeulx, et un jeune de 17 ans de La Louvière. Un peu plus tard, une amie du conducteur est encore montée dans la Peugeot 207 volée.

Deux passagères flamandes sont sorties de la voiture lorsqu’elles ont remarqué un contrôle de police installé dans la Alfons Pieterslaan.

Le chauffeur a pris la fuite atteignant des vitesses de 160 km/h avant de percuter un chantier sur la Nieuwpoortsesteenweg. Les quatre jeunes passagers ont été grièvement blessés et le conducteur est parvenu à prendre la fuite.

Le jeune homme a fini par être repéré par la police locale vendredi vers 16h30 à Mons. Le suspect a une nouvelle fois tenté de prendre la fuite mais n’est pas allé bien loin avec ses béquilles. Le jeune homme s’est probablement inscrit sous une fausse identité dans un hôpital de la région afin d’y être soigné.

Il a été inculpé samedi matin pour avoir commis un accident avec blessés et délit de fuite. La chambre du conseil se prononcera mardi sur la prolongation de son mandat d’arrêt.