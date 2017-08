D3 amateurs: des équipes au complet pour le derby entre Quévy-Mons et les Francs Borains

Ce samedi (20 heures), le RAQM et les Francs Borains ouvriront le championnat de D3 amateurs. Un derby, « le » derby en journée initiale : de quoi mettre de l’ambiance d’entrée dans la compétition. Et, pour l’occasion, les deux groupes sont au complet, ou presque. Seuls Guinot et Kouame sont indisponibles dans les rangs du RFB.

Après les deux partages, la saison dernière, le RAQM et le RFB parviendront-ils à se départager ? Pour en savoir plus sur ce derby et sur toute la saiosn des Francs Borains et de Quévy-Mons, découvrez l’édition digitale de La Province, dont voici un aperçu...