La Corée du Nord a tiré 3 missiles balistiques à courte portée!

La Corée du Nord a tiré trois missiles balistiques à courte portée samedi matin en mer du Japon, a affirmé l’armée américaine, confirmant les tirs de « projectiles non identifiés » annoncés quelques minutes plus tôt par le ministère sud-coréen de la Défense.

Aucun des missiles tirés du site nord-coréen de Kittaeryong n’a présenté de menace pour les États-Unis ou le territoire américain de Guam, dans le Pacifique, a précisé un porte-parole du commandement de l’armée américaine dans le Pacifique. « Le premier et le troisième missile ont explosé quasi instantanément », a ajouté le porte-parole, soulignant que les trois tirs se sont étalés sur 30 minutes.

Ces tests ont eu lieu en pleines manœuvres militaires entre forces américaines et sud-coréennes, a précisé le ministère sud-coréen de la Défense. Selon ce ministère, les tirs ont commencé à 06h49 locales samedi (23h49 heure belge) et les projectiles ont parcouru environ 250 km.

Le président sud-coréen Moon Jae-in a été immédiatement informé de ces tirs et « les forces armées ont entamé une stricte surveillance du régime nordiste (de Pyongyang) afin de pouvoir répondre à d’autres provocations », a encore indiqué le ministère de la Défense à Séoul. Ces tests de missiles ou d’autres projectiles par le régime de Pyongyang, et notamment de missiles balistiques intercontinentaux, sont la réponse traditionnelle de la Corée du Nord aux manœuvres militaires annuelles des forces sud-coréennes et américaines.

Statement on latest #NorthKorea violation of @UN Security Council resolutions: 3 SRBM launches; no threat to U.S. territory including #Guam pic.twitter.com/UmQHyZtleC — U.S. Pacific Command (@PacificCommand) 25 août 2017

Actuellement, des dizaines de milliers de soldats et de personnels militaires des deux pays prennent part à ces manœuvres, dans le cadre d’un exercice baptisé « Ulchi Freedom Guardian ». Ces manœuvres, largement fondées sur des simulations par ordinateurs, doivent durer deux semaines et ont débuté lundi.

Les deux alliés présentent ces manœuvres comme défensives, mais aux yeux de Pyongyang, elles sont la répétition provocante de l’invasion de son territoire. Chaque année, la Corée du Nord brandit la menace de représailles militaires.

Pour rappel, le président des Etats-Unis d’Amérique, Donald Trump, avait lancé un avertissement très clair à l’égard du régime du dictateur sud-coréen Kim Jong-Un. « S’il fait quoi que ce soit visant Guam, ou un autre territoire américain, ou un allié des États-Unis, il le regrettera vraiment et il le regrettera rapidement », avait-t-il lancé, évoquant le jeune leader nord-coréen Kim Jong-Un. Quelques heures plus tôt, M. Trump --qualifié par Pyongyang « d’odieux fanatique de la guerre nucléaire »-- avait souligné sur Twitter que les solutions militaires étaient « complètement en place » et « prêtes à l’emploi » si la Corée du Nord se comportait imprudemment.

Un tir de missile précédent (Archives)

