Le PSG, adversaire d'Anderlecht en Ligue des Champions, dompte Saint-Etienne (3-0)

Le Paris Saint-Germain a battu Saint-Etienne 3-0 vendredi au Parc des Princes lors de la 4e journée de Ligue 1. Les buts parisiens ont été inscrits par Edinson Cavani (20e sur penalty et 90e+1) et Thiago Motta (51e). Thomas Meunier a disputé toute la rencontre au poste d’arrière latéral droit et a délivré la passe décisive sur le dernier but parisien en centrant depuis le flanc droit pour le but en ’Madjer’ de Cavani. Paris est premier de Ligue 1 avec douze points sur douze.

Les hommes d’Unai Emery ont donc interrompu la série de trois victoires consécutives de Saint-Etienne qui avait lui aussi réalisé le sans faute jusque là. L’AS Monaco de Youri Tielemans, qui est l’autre équipe à avoir réalisé le neuf sur neuf, joue dimanche soir face à Marseille (21h).

En Espagne, La Real Sociedad d’Adnan Januzaj n’a eu aucun mal à se défaire du Villarreal vendredi lors de la 2e journée de Primera Divison en Espagne. Sans le joueur belge, blessé au genou, les Basques se sont imposés 3-0 grâce aux buts de Willian Jose (25e), Xabier Prieto (34e) et Juanmi (45e). Auteur d’un six sur six, la Real Sociedad est momentanément seule en tête du championnat.