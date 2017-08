Sur les réseaux sociaux, certains déclarent que l’homme portait un sabre quand d’autres déclarent que l’arme était une machette.

La police métropolitaine a confirmé qu’un homme avait été arrêté, suspecté d’assauts. Il a été appréhendé aux alentours de 20h35 (heure de Londres), devant Buckingham Palace, armé d’un couteau. Durant l’arrestation, les policiers ont été victimes de blessures aux bras.

La Reine ne se trouve actuellement pas au Palais, elle réside comme chaque été, à la même période, dans sa résidence écossaise, Balmoral.

🇬🇧 LATEST: Buckingham palace in lockdown. Man with a sword attacker an officer, reports @leonardo_paoli . Photo credit: Leonardo Paoli pic.twitter.com/A4WILjRtnU

JUST IN: Man arrested near Buckingham Palace for allegedly assaulting police; 2 police officers injured, police say. https://t.co/QKRtchBPDP pic.twitter.com/8dT48eJiwD