Mouscron sauve un point à Courtrai (1-1)

Mouscron a ramené un point de Coutrai vendredi lors de la cinquième journée de Jupiler Pro League. Les deux équipes se sont quittées sur le score de 1-1 suite au but de Luka Stojanovic pour Courtrai à la 5e minute et à celui de Selim Amallah pour Mouscron à la 62e minute. À un quart d’heure du terme, Logan Bailly a arrêté un penalty de Kagé et permis à Mouscron de se hisser seul à la troisième place avec dix points.

La rencontre a mal débuté pour les Mouscronois qui ont encaissé après cinq minutes seulement suite à une frappe lointaine, mais loin d’être irrésistible, de Stojanovic qui terminait dans le petit filet de Logan Bailly. Mouscron s’est ensuite mis à pousser et à se créer de nombreuses occasions. Les Hurlus ont plusieurs fois buté sur une défense solide de Courtrai avant de trouver la faille à la 62e minute. Amallah lâchait alors une frappe puissante plein axe que Kaminski ne parvenait pas à retenir et déviait maladroitement dans son propre but.

Alors que les troupes de Rednic continuaient de faire le forcing, Courtrai avait l’opportunité de reprendre l’avance. À la 74e minute, M. Lardot sifflait un penalty en faveur des Courtraisien pour une légère poussée de Teddy Mezague sur Christophe Lepoint. La frappe molle d’Hervé Kagé était toutefois neutralisée par Bailly, parti du bon côté. Mouscron pouvait souffler et enchaîner un troisième match sans défaite.