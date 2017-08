Euro 2017 de hockey: les Red Lions retrouveront les Pays-Bas pour le titre

Vainqueurs 3-1 contre l’Angleterre (FIH-7) dans la deuxième demi-finale messieurs de l’Euro de hockey d’Amsterdam, les Pays-Bas, 4e nation mondiale, seront les adversaires de la Belgique en finale du tournoi continental dimanche après-midi (16h00), au Wagener Stadium d’Amstelveen. Une finale identique donc à celle chez les dames, où les N.1 mondiales néerlandaises défieront samedi dès 20h00 les Red Panthers, 14e rang au classement de la FIH.

Les Pays-Bas, tenants du titre masculin, n’ont jamais été mis en difficulté vendredi soir contre l’Angleterre. Dominant sur l’ensemble du match, les Néerlandais ouvraient le score sur rebond de pc via Mink van der Weerden (21e) et doublaient l’avance une minute plus tard grâce à Mirco Pruijser (22e), qui y allait d’un doublé en début de seconde période (39e). Mark Gleghorne sauvait l’honneur sur pc (42e), mais le marquoir n’évoluait plus par la suite.

Les hommes de Max Caldas disputeront dimanche devant 10.000 spectateurs quasiment entièrement dévoués à leur cause leur 12e finale depuis la création du tournoi en 1970. Ils tenteront de décrocher leur 5e sacre continental, alors que la Belgique est toujours à la quête d’une première grande victoire internationale après leur défaite en finale devant l’Allemagne à l’Euro de Boom (3-1) en 2013 et le revers 4-2 en finale olympique à Rio face à l’Argentine en 2016.

Plus tôt dans l’après-midi, la Belgique (FIH-5) s’était qualifiée pour la deuxième finale de son histoire dans la compétition en éliminant l’Allemagne (FIH-3) 2-0 aux shoot-outs, après que le match se soit soldé par un partage 2-2 au terme du temps réglementaire.

Des retrouvailles donc entre Belges et Néerlandais puisque ceux-ci s’étaient déjà affrontés lors du 2e match du groupe A, avec une nette victoire 5-0 des hommes de Shane McLeod à la clé.

Avant cela, le dernier match officiel entre les deux nations voisines s’était également soldé par une victoire 3-1 des Belges en demi-finale des JO de Rio en 2016.