Theo Francken et Pierre-Yves Jeholet veulent mettre plus rapidement les demandeurs d'asile au travail

Belga

Le secrétaire d’Etat fédéral à l’Asile et la Migration Theo Francken et le nouveau ministre wallon de l’Emploi Pierre-Yves Jeholet présenteront mardi des mesures pour « orienter plus rapidement et efficacement les demandeurs d’asile vers les services du Forem », l’office wallon de l’emploi et de la formation.