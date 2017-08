Frameries: il s'endort au volant et percute un camion

Vendredi, vers 3h du matin, un Framerisois de 26 ans a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté un camion de plein fouet. Miraculé, le jeune conducteur s’en sort indemne. L’accident n’a pas fait d’autres victimes.

Ce vendredi, vers 3h du matin, un jeune de 26 ans originaire de Frameries circule à bord de son véhicule, une Peugeot. Selon nos informations, il était sur le chemin du retour après avoir travaillé. Sur la route de Bavay, qui est une ligne droite, il s’est endormi et a percuté l’arrière d’un camion en stationnement. Son véhicule a effectué un demi-tour et s’est retrouvé au milieu de la chaussée. L’accident n’a pas impliqué d’autres véhicules, mis à part le camion qui est fortement endommagé. Le garde-boue a été arraché ou encore la jante gauche a été pliée. Le camion ne peut plus circuler.

Quant à la Peugeot, l’avant est enfoncé, le toit plié sur le côté droit et les airbags se sont déclenchés suite à la violence du choc. Le conducteur a eu énormément de chance. Il s’en sort indemne.