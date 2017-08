France: 350.000 euros pour la victime d'un AVC que le SAMU croyait... ivre

Afp

Le médecin régulateur du SAMU avait considéré que la femme qui l’appelait était ivre et lui avait raccroché au nez, alors qu’elle était victime d’un AVC: sept ans après les faits, le tribunal administratif de Nantes a condamné le CHU de la ville et son assureur à verser solidairement à cette femme plus de 350.000 euros.