Ancelotti après le tirage de la Ligue des Champions: «Anderlecht ne doit pas être sous-estimé»

L’entraîneur du Bayern Munich considère que tous les adversaires – Anderlecht, le PSG et le Celtic – seront « difficile » à vaincre.

Anderlecht est tombé sur du lourd en phase de groupes de la Ligue des Champions à l’issue du tirage au sort effectué jeudi à Monaco. Les Bruxellois figurent dans le groupe B avec le Bayern Munich, le Real Madrid et le Celtic de Glasgow.

« Un groupe passionnant avec de grandes équipes et Paris tout en haut. C’est une belle histoire pour moi de tomber sur mon ancien club », a commenté Carlo Ancelotti, l’entraîneur italien du Bayern, ex-mentor du PSG. « Le Celtic jouit d’un soutien incroyable de son public, comme chacun sait. Et même Anderlecht, en tant que champion de Belgique, ne doit pas être sous-estimé. Trois adversaires très différents, mais difficiles. »

Pour Manuel Neuer, le capitaine du Bayern, c’est « un tirage très intéressant. Paris est évidemment le gros morceau. Je n’ai encore jamais joué contre le PSG et je me réjouis de cette confrontation. Le Celtic aussi, je le rencontre pour la première fois. Ce tirage me réjouit aussi pour nos supporteurs. »

« Je trouve que nous avons tiré un très beau groupe. Evidemment surtout Paris sera un gros challenge, ils se sont fortement renforcés cet été avec Neymar et Dani Alves. Ce seront à coup sûr deux gros matches. Nous devons gagner les matches contre le Celtic et Anderlecht, ce qui est faisable » estimait Corentin Tolisso (Bayern Munich).