Bonne nouvelle: les tour-opérateurs belges proposeront dès cet automne des voyages vers la Tunisie

Les principaux tour-opérateurs belges ont réagi positivement à l’assouplissement de l’avis de voyage pour la Tunisie formulé jeudi par les Affaires étrangères. Thomas Cook opérera à partir du samedi 28 octobre un vol hebdomadaire vers l’île de Djerba. TUI est également quasi certain de proposer à nouveau la Tunisie dans son catalogue de destinations.

Un avis négatif avait été émis en 2015 à la suite de l’attentat qui avait frappé la station balnéaire de Sousse. Cet avis a été assoupli et «à la condition d’observer la prudence recommandée, les voyageurs peuvent se rendre à Tunis, sur l’axe côtier Mahdia - Monastir - Sousse - Hammamet - Nabeul - Tunis - Bizerte - Tabarka, dans l’île de Djerba et dans la zone côtière entre Djerba et Zarzis», indiquent désormais les Affaires étrangères dans leur avis de voyage.

Dès lors, Thomas Cook proposera dès les vacances de Toussaint des vols vers Djerba. «L’île a toujours été une destination prisée en hiver par nos compatriotes. Nous espérons à nouveau l’observer dans nos chiffres», indique le CEO de Thomas Cook Belgium Jan Dekeyser.

Chez TUI, la décision n’a pas encore été formellement prise, mais le retour de la Tunisie dans l’offre est assuré «avec une probabilité proche de la certitude», selon Piet Demeyere, porte-parole de TUI Belgium. «Nous attendions cela depuis un certain temps», ajoute-t-il.