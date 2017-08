Le Belge consomme entre 50 et 70 litres de vin par an

Boire entre 50 et 70 litres de vin par an, par personne, ce n’est pas trop. « Si, si, c’est énorme », sourit Benoît Couderé, acheteur en vin chez Carrefour et sommelier de l’année 2016, «ce calcul comprend tous les Belges, même les enfants. Et on ne compte que la consommation de vin », précise-t-il.

> Pour ce professionnel, c’est incontestable, le Belge aime le vin et c’est un connaisseur.

> D’après une étude menée, il est loin d’être le plus radin au niveau de l’achat.