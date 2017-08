Euro de hockey: la Belgique face à l'Allemagne pour une place en finale (direct)

Après leur victoire poussive sur l’Espagne, les Panthères ont assuré l’essentiel dans cet Euro en se qualifiant pour leur 2 e demi-finale d’un Euro (la première fois, c’était Boom, en 2013). Et, comme il y a 4 ans, c’est face à l’Allemagne.

Face à la 7 e nation mondiale, le duel semble déséquilibré. puisque l’Allemagne a survolé sa phase de groupe en alignant un 9 sur 9. Et c’est l’avis du coach des Red Panthers, Niels Thijssen. « Ce sera du 80/20. Elles possèdent aussi une équipe très jeune, mais beaucoup plus expérimentée que la nôtre. Elles sont physiques et jouent intelligemment. ».

Pour avoir une chance de rivaliser avec les Allemandes, les joueuses belges devront oser et faire preuve de beaucoup d’abnégation comme face aux Pays-Bas, dimanche. Elles avaient prouvé lors de ce match qu’elles pouvaient former un bloc solide et compact. Cette fois-ci, elles devront rajouter le réalisme en zone de conclusion pour gagner. Comme face à l’Espagne en quelque sorte…