Météo: un temps sec avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux ce jeudi

La journée de jeudi s’annonce agréable avec une alternance de passages nuageux et de périodes ensoleillées. Les températures reviennent à des valeurs de saison et varient en milieu d’après-midi entre 20 et 22 degrés en Ardenne et entre 22 et 24 degrés dans les autres régions.

L’atmosphère est ventilée par un vent modéré d’ouest à sud-ouest, faiblissant en soirée.